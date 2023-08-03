Прикрасять сад і нададуть йому казкового вигляду: 7 рослин, які приваблюють метеликів

Деякі рослини можуть залучити до саду симпатичних метеликів. Вони також є хижаками, які можуть їсти шкідливі комахи.

Не рекомендується використовувати пестициди, якщо ви хочете, щоб метелики розмножувалися на квітучих або вегетативних рослинах, які ви саджаєте. Про це повідомляє Sante Plus.

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Сім рослин, які приваблюють метеликів

1. Молочай. Ці багаторічні рослини можна вирощувати як в горщиках, так і у відкритому грунті. Найголовніше – вони є джерелом їжі для метеликів. Тому від червня по серпень ваш сад майорітиме метеликами.

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2. Посів орегано — один із найкращих способів залучити метеликів.

Ця рослина не тільки покращить смак страв, але й приверне метеликів у ваш сад. Орегано може легко пережити посуху.

3. Складнокольорові – одні з красивих квітів, що приваблюють метеликів.

Складноцвіти входять до списку основних рослин, які приваблюють метеликів. Ці красиво забарвлені садові квіти – багаторічники, які можуть допомогти вам створити гарні квіткові композиції.

4. Культурний деревій. Ця ароматна рослина з сильним запахом приваблює метеликів. Ви можете розмістити її на своєму балконі, або посадити в саду. Цвіте влітку – з червня до вересня. Цей вид може мати кілька кольорів, таких як рожевий, фуксія, жовтий або білий.

5. Очиток сприяє появі метеликів. Ця вічнозелена рослина також є улюбленим притулком для метеликів. Вона має гарне суцвіттями, високі квіти, які добре переносять найсухіший клімат. Їх рекомендується розміщувати в кам'янистому ґрунті.

6. Посадка фенхелю дозволить вам побачити гарних метеликів у вашому саду.

Фенхель із зеленим листям ідеально підходить для залучення метеликів, які розмножуються у яскравий сонячний день. Його ароматні квіти ростуть у середині літа і стійкі до поганої погоди.

7. Перламутрові вічнозелені рослини приваблюють метеликів. Характеризується тривалим періодом цвітіння з літа до осені.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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