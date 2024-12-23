'Укрпочта' вводит новые 'невесомые' тарифы' на доставку посылок: сколько придется платить

С 1 января 2025 года "Укрпочта" внедряет новый принцип определения тарифов на доставку посылок. Он будет базироваться на их объеме вместо веса, как это было раньше.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. "Впервые в истории Укрпочты мы отказываемся от тарифов, которые зависят от веса. Поэтому у нас будут "невесомые" тарифы", – написал он на своей странице в Telegram.

Смелянский отметил, что такое решение сделает тарифы более прозрачными, доступными и удобными для клиентов.

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Он подчеркнул, что самая низкая стоимость доставки останется неизменной. "Базовый" тариф будет на 50% дешевле, чем у конкурентов, а "Приоритетный" обеспечит более быструю доставку посылок.

Цена доставки будет установлена по фиксированному принципу, ее можно определить, используя стандартные коробки "Укрпочты" или собственную упаковку.

"У нас будет восемь размеров по тарифам. Поэтому платите только за тот объем, который отправляете", – отметил Смелянский.

При отправке нужно будет указывать вес посылки для обеспечения контроля ее целостности.

Смелянский уточнил, что доставка нестандартных посылок будет оставаться доступной, однако потребует дополнительной оплаты в размере 50 грн за ручную обработку.

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрпочта" начала "выдавать" повестки без участия ТЦК.

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