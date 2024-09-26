Улитки-убийцы гигантских размеров закрыли город в США на карантин: что происходит

Жители американского города Нью-Порт-Ричи, штат Флорида, столкнулись с необычной проблемой: нашествием гигантских африканских улиток. Эти моллюски, размером с ладонь взрослого человека, представляют серьезную угрозу как местной экосистеме, так и здоровью людей.

Впервые о появлении этих вредителей во Флориде сообщили в 2022 году. С тех пор власти ввели карантин, запретив перемещение растений, почвы и других материалов, которые могут содержать яйца улиток. Несмотря на принятые меры, популяция вредителей продолжает расти, пишет Express.

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Гигантские африканские улитки являются одними из самых разрушительных моллюсков в мире. Они питаются более чем 500 видами растений, нанося значительный ущерб сельскому хозяйству. Кроме того, эти улитки являются переносчиками опасного паразита, который может вызвать менингит у людей.

Опасная улитка. Источник: Getty Опасная улитка. Источник: Getty

Опасная улитка. Источник: Getty Опасная улитка. Источник: Getty

Быстрое размножение этих моллюсков еще одна серьезная проблема. Улитка может отложить до 1200 яиц в год, а продолжительность их жизни может достигать девяти лет. Это значит, что популяция вредителей может скоро восстановиться даже после проведения обработок.

Для борьбы с нашествием улиток местные власти используют специальные пестициды. Однако полностью уничтожить этих вредителей очень сложно. Карантинные меры имеют целью предотвратить распространение улиток на новые территории.

Это не первый случай, когда Флорида сталкивается с проблемой гигантских африканских улиток. Подобные вспышки уже фиксировались в штате в прошлом. Однако каждое новое нашествие требует значительных усилий по его ликвидации.

Ситуация с гигантскими улитками во Флориде демонстрирует, как важно своевременно выявлять и бороться с инвазивными видами. Иначе они могут нанести непоправимый ущерб местной экосистеме и экономике.

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