Умер российский оккупант Мангушев, выступавший с черепом якобы украинского защитника в руках и призывающий убивать украинцев

Российский националист Игорь Мангушев, получивший пулевое ранение в голову во время пребывания в оккупированной Кадеевке, скончался. Об этом сообщили российские военкоры.

Мангушев был подстрелен 5 февраля. Он находился в реанимации. Врачи заявляли, что пуля прошила ему затылок.

8 февраля российские блоггеры и военкоры опубликовали информацию, что Мангушев умер.

Справка: 36-летний российский националист Игорь Мангушев (позывной "Берег", настоящая фамилия Реймер) является лидером националистического движения "Светлая Русь". Также его считают основателем ПИК "ENOT Corp.", подозреваемым в сотрудничестве с ФСБ РФ.

Мангушев в своем личном телеграм-канале "Записки авантюриста" призвал к убийствам мирного населения Украины.

Когда летом прошлого года Мангушев выступал со стендапом в одном из российских клубов, вышел на сцену с черепом. Во время своего "перфоманса" он, в частности, заявлял следующее: "Почему не может быть примирение? Украина должна быть деукраинизирована. российские земли Малороссии должны быть возвращены назад. Мы сражаемся не с людьми, мы сражаемся с идеей". Националист заявлял, что нужно стереть национальную идентичность и убить всех, кто считает себя украинцем.

В последнее время Мангушев участвовал в боях на востоке Украины в составе русской армии.

Издание Медуза сообщало, что именно Игорь Мангушев может быть автором символа "Z", который российская армия активно использует для обозначения военной техники, а на россии эта буква стала символом так называемой "СВО".

В прошлом году Мангушев во время выступления со стендапом в клубе вышел на сцену с человеческим черепом. Он утверждал, что эти останки принадлежали одному из украинских бойцов, защищавших "Азовсталь".

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