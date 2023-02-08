Помер російський окупант Мангушев, який виступав з черепом нібито українського захисника у руках та закликав вбивати українців

Російський націоналіст Ігор Мангушев, який отримав кульове поранення в голову під час перебування в окупованій Кадіївці, помер. Про це повідомили російські воєнкори.

Мангушева підстрелили 5 лютого. Він перебував в реанімації. Лікарі заявляли, що куля прошила йому потилицю.

8 лютого російські блогери та воєнкори опублікували інформацію, що Мангушев помер.

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Довідково: 36-річний російський націоналіст Ігор Мангушев (позивний "Берег", справжнє прізвище Реймер) є лідером націоналістичного руху "Світла Русь". Також його вважають засновником ПВК "E.N.O.T. Corp.", яку запідозрювали у співпраці з ФСБ рф.

Мангушев у своєму особистому телеграм-каналі "Записки авантюриста" закликав до вбивств мирного населення України.

Коли влітку минулого року Мангушев виступав зі стендапом в одному з російських клубів, то вийшов на сцену із черепом. Під час свого "перфомансу" він, зокрема, заявляв наступне: "Чому не може бути примирення? Україна має бути деукраїнізована. російські землі Малоросії мають бути повернуті назад. Ми воюємо не з людьми, ми воюємо з ідеєю". Націоналіст заявляв, що потрібно стерти національну ідентичність та вбити всіх, хто вважає себе українцем.

Останнім часом Мангушев брав участь у боях на сході України у складі російської армії.

Видання Медуза повідомляло, що саме Ігор Мангушев може бути автором символу "Z", який російська армія активно використовує для позначення військової техніки, а на росії ця літера стала символом так званої "СВО".

Минулого року Мангушев під час виступу зі стендапом у клубі вийшов на сцену з людським черепом. Він стверджував, що ці останки належали одному з українських бійців, що захищали "Азовсталь".

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