Уничтожат весь урожай: огородники назвали пять растений, которые ни за что нельзя сажать рядом с помидорами

Существует множество прекрасных растений-компаньонов для помидоров, но есть также много растений, которых следует избегать сажать рядом с этими культурами. Томаты нежные, поэтому их нужно правильно выращивать, чтобы получить от них лучше всего.

Огородникам следует помнить о растениях, которые они не должны выращивать с помидорами, поскольку это может привлечь вредителей, уменьшить питательные вещества или привлечь к ним болезни. Об этом сообщает Express.co.uk.

Капустные

Эксперты утверждают, что помидоры и капуста не должны расти рядом, потому что они конкурируют за те же питательные вещества. Это приводит к слабому росту обеих культур. Растения также привлекают тех же вредителей.

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Фенхель

Эта трава может выглядеть невинно, но, по словам профессионала садоводства, у нее есть некоторые "коварные движения". У фенхеля имеется способность выделять из корней вещества, которые могут мешать росту соседних растений, особенно томатов.

Укроп

Когда укроп является молодым побегом, он на самом деле может быть другом для помидоров. Они могут сосуществовать и помогать друг другу. Но по мере взросления укроп начнет захватывать весь солнечный свет и выхватывать питательные вещества из почвы, в которых отчаянно нуждаются томаты.

Картофель

Сажать картошку рядом с помидорами – все равно, что играть в опасную игру в рулетку болезней. Они могут передать неприятную болезнь друг другу. Весь сбор может быстро уничтожиться.

Брокколи

Эти два растения стремятся к одним и тем же питательным веществам в почве. Брокколи также имеет огромную корневую систему, любящую вторгаться в личное пространство растений томатов.

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