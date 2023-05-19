Уничтожены 16 дронов и 3 крылатые ракеты: Ночью 19 мая россия снова атаковала Украину

В ночь на 19 мая оккупанты запустили 22 дрона Shahed и 6 крылатых ракет

В ночь с 18 на 19 мая оккупационные войска рф совершили атаку на территорию Украины, что привело к серии взрывов в Киевской и Львовской областях. Ночью отработали системы противовоздушной обороны. Кроме того, в городе Кривой Рог противник совершил атаку на предприятие, повлекшее пожар, охвативший административное здание. В результате инцидента есть пострадавшие лица, получившие ранения.

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В 00:11 воздушная тревога была объявлена во многих регионах Украины;

В 00:18 были услышаны звуки взрывов на Черниговщине;

В 00:52 прозвучали взрывы в Киевской области;

В 01:57 были услышаны звуки взрывов на Днепропетровщине и Николаевщине;

В 02:28 воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, поскольку существует угроза атаки дронами и ракетами;

В 03:49 звуки взрывов звучали на Львовщине, Ровенщине и Волыни.

Оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море. Зафиксированы пуски 22 "шахедов" и 6 "Калибров".

В ходе этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 3 крылатые ракеты и 16 ударных дронов.

Киевщина

Приблизительно в 02:00 глава Киевской Городской военно-административной службы Сергей Попко сообщил об активной работе противовоздушной обороны вокруг воздушного пространства Киева.

По предварительным данным, россия снова совершила нападение на Украину с помощью "шахедов". Все воздушные цели были удачно нейтрализованы силами противовоздушной обороны.

"По тактическому обзору, это было серийное нападение с переменными интервалами между атаками. Такими действиями кремлевские преступники пытаются истощить нашу противовоздушную оборону и психологически повлиять на мирное население. Однако мы были готовы! Все обнаруженные приближающиеся к Киеву воздушные цели были успешно устранены нашими силами противовоздушной обороны. Никаких ударов по Киеву не было!" – отметил Попко в своем обращении.

Кривой Рог

Ночью российские нападавшие атаковали промышленное предприятие, повлекшее пожар. Кроме того, административное здание также получило повреждения в результате пожара. Двое граждан получили ранения.

"Этой ночью в Кривом Роге произошло несколько взрывов. Наши враги атаковали частное промышленное предприятие. 64-летняя женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу в критическом состоянии", – сообщил Сергей Лысак, председатель Днепропетровской областной военно-административной службы, в 07:44.

Часть цехов испытала значительные разрушения, а оборудование было уничтожено. Несколько построек огнем охвачено. Спасатели продолжают тушить пожар в одной из них.

Нападение вражеских сил также вызвало пожар в четырехэтажном административном здании. Пожар уже ликвидирован. 45-летний мужчина получил незначительные травмы и будет лечиться дома.

Александр Вилкул, глава военной администрации Кривого Рога, сообщил о взрывах в 01:53.

"Просьба не размещать никаких материалов и фотографий в интернете. Берегите себя и своих близких, продолжается угроза с воздуха. Будьте осторожны", – предостерег Вилкул.

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Львовская область

Согласно сообщению Максима Козицкого, руководителя Львовской областной военно-административной службы, между 4 и 5 часов утра область была подвергнута атаке "шахедов". Силы и средства противовоздушной обороны сразу реагировали.

Мэр Львова, Андрей Садовый, заявил, что объектом нападения была критическая инфраструктура города. Также он прокомментировал взрыв, который был слышен во Львове около 4 часов утра.

"По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами. Пострадавших нет", – сообщил городской голова Садовый.

Напомним, в ночь на 16 мая оккупанты совершили массированную ракетную атаку на Киев. Во время атаки силы ПВО сбили 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 6 "шахедов": обломки упали на зоопарк, повреждены автомобили.

В ночь на 17 мая россияне также задействовали большое количество ракет для атаки по столице. В частности, враг выпустил 6 "Кинжалов" и 9 "Калибров".

В ночь на четверг, 18 мая, российская федерация в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Под прицелом врага находились Одесса и Киев. Также враг нанес удар по Хмельницкой области.

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