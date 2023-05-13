Упал прямо возле домов: в Клинцах Брянской области упал военный вертолет

В Брянской области россии взорвался и упал вертолет. Он рухнул рядом с жилыми домами. Очевидцы сообщают, что перед падением слышали звук, похожий на "взрыв".

В экстренных службах россии уже заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.

Издание "Новости Брянска" пишет: "Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя. Принадлежность вертолета устанавливается. Выясняется информация о пострадавших".

Читайте также: На Донетчине произошел "хлопок" на стоянке вертолетов оккупантов

Телеграм-канал "База" (русский) сообщил, что на кадрах видна вспышка рядом с вертолетом: "Сбили ли его, произошел ли взрыв в самом вертолете — уточняется".

А еще некоторые издания пишут, что это был российский Ми-8. Скорее всего, россияне сбили свой военный вертолет зенитной ракетой.

В пабликах также сообщают, что над Брянской областью рф сбиты 2 вертолета. Около населенных пунктов Клинцы и Сурецкий Муравьей.

Через некоторое время российские СМИ написали, что в результате падения вертолета в Брянской области травмы получила 51-летняя женщина, которая шла по улице в районе Солодовки – в нее попали части вертолета.

Напомним, 13 мая россияне заявили об обстреле Луганска. "Прилет" пришелся о зданиях, где россияне размещали своих боевиков.

А 12 мая взрывы прогремели в Луганске на расстоянии более 100 километров от линии фронта. Отмечалось, что взрыв произошел на заводе "Полипак" и у нефтебазы в Луганске.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!