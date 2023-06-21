Упали у воинской части: оккупанты заявили об атаке подмосковья БПЛА

Беспилотники упали в подмосковье возле воинской части в районе поселка Калининец и Лукино

В среду, 21 июня, в районе Новой Москвы, недалеко от населенного пункта Лукино, произошел взрыв, вызванный беспилотным летательным аппаратом. На инцидент отреагировали все оперативные службы.

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По информации российских СМИ, местные жители слышали громкий взрыв неба над селом в Подмосковье. Инцидент произошел примерно в пять часов утра. Вероятно, беспилотный аппарат упал в районе реки Пахра. Нет данных о жертвах или пострадавших.

Сообщается, что еще один беспилотный летательный аппарат упал в районе поселка Калининец, принадлежащего Наро-Фоминскому округу Подмосковья. Обломки первого аппарата были найдены около 20 километров от этого места.

На месте происшествия работают полиция, спасатели, взрывотехники и представители министерства обороны. Заявляется, что обломки дрона рухнули рядом с воинской частью. Предварительно считается, что два аппарата были сбиты с помощью радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Губернатор Московской области Алексей Воробьев подтвердил падение двух беспилотников на территории региона именно в районе поселка Калининец. Он отметил, что место, где упали обломки беспилотных аппаратов, уже оцеплено.

"По беспилотникам в Наро-Фоминском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 05:30 и 05:50 утра на подлете к составам одной из воинских частей. Обломки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведет, территория сейчас оцеплена", – сказал Воробьев.

Напомним, 18 июня в Брянской области на России произошел пожар в госпитале для строящегося ветеранов. Рассматривается версия, что это была диверсия.

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