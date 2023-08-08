Ускоряет рост и укрепляет иммунитет: как использовать удобрение из опавших яблок

Фрукты, падающие на землю из-за болезней, сильного ветра или плохой погоды, известны как падалица. Некоторые из них можно употреблять немедленно, а другие нуждаются в особой обработке. УНИАН расскажет о способах использования перезрелых яблок в саду.

Не рекомендуется оставлять опалые яблоки под деревом, поскольку это может привести к инфекциям в почве и дереве. Вредитель-плодожорка может также нанести вред оставленным плодам, поэтому их следует убрать.

Гнилые яблоки можно использовать как удобрение. Они пригодны для закапывания в грунт или добавления в компоста. Помните, что следует использовать их осторожно, чтобы избежать увеличения кислотности.

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Некоторые растения, такие как крыжовник, малина, смородина и плодовые деревья, могут положительно реагировать на удобрение из гнилых яблок. Вы можете использовать их для удобрения почвы возле кустарников. После измельчения яблок разместите их под кустарником вместе с перегноем и грунтом, а поверхность покройте опилками или соломой.

Для деревьев используйте измельченные отобранные яблоки, которые следует внести в грунт вокруг ствола дерева.

В общем, использование гнилых яблок в качестве удобрения может быть полезным для некоторых растений, но следует соблюдать определенные правила и осторожность при их использовании.

Напомним, мы уже писали, как сделать удобрение из песка.

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