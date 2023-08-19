Устраняет причину появления неприятного средства: чем помыть унитаз

В мире существует много бытовых средств и современных технологий для уборки, однако хозяйки знают, что простые средства и народные методы могут быть даже более эффективными. В частности, убрать неприятный запах из унитаза можно не только с помощью дорогостоящих химических средств.

Об этом сообщили в Pixel. Одним из неожиданных решений стало использование соли для борьбы с неприятным запахом в унитазе. Соль не только маскирует аромат, как делают освежители воздуха, но и устраняет его причину.

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Как убрать неприятный запах из унитаза с помощью соли:

обработайте солью пространство под ободком унитаза и загрязненные участки;

насыпать немного соли в сам ливень;

Через 15-20 минут, используя губку или ершик, вытрите проблемные места и нажмите на смыв.

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В результате вы получите чистый унитаз. Кроме того, для того чтобы иметь свежий запах из унитаза, можно засыпать в него стиральный порошок и оставить на ночь. Утром нужно только нажать на смыв, и неприятный запах будет нейтрализован.

Напомним, мы уже писали, как чистить и дезинфицировать унитаз чесноком. Этот способ позволит поддерживать туалет в чистоте и убить все бактерии.

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