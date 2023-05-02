'Устроили взрывной салют врагу': бойцы ВСУ эффектно сожгли минометный расчет россиян (видео)

Украинские защитники в одном из направлений фронта заметили враждебную позицию с минометным расчетом. Точным попаданием артиллеристов он был ликвидирован.

Видео уничтожения вражеской позиции опубликовали бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны в Фейсбуке. К ликвидации были причастны и артиллеристы 45-й бригады.

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"Отличное взаимодействие беспилотников 103 отдельной бригады территориальной обороны и артиллеристов 45 отдельной артиллерийской бригады, результатом которой стало уничтожение минометного расчета противника. Во время разведки дроном в полосе ответственности нашей бригады была обнаружена работа миномета. Быстрая слаженность с артиллеристами, корректировка и меткость стали залогом успеха на поле боя", – так прокомментировали эти кадры бойцы 103 бригады ТРО.

Ранее украинские военные показали, как сдерживали нашествие россиян в Луганской области. Бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады совместно со 100-й бригадой ТРО удалось уничтожить вражеский танк, после отслеживания его движения. Вражеская техника взорвалась от точного удара.

Также в сеть попало видео уничтожение БМП оккупантов вблизи Бахмута. Ликвидацией военной техники врага занимались бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады.

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