Утратите состояние и здоровье: никогда не делайте этого с полотенцем

Что нельзя делать с полотенцем, чтобы не привлечь беды

Наши предки верили, что с полотенцами нужно обращаться осторожно. Тем более, не стоит его использовать для некоторых бытовых дел.

К примеру, полотенце нельзя вешать на дверь или вытирать им пол. Иначе рискует навлечь на себя беды и несчастья.

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1. Почему нельзя дарить полотенце?

Плохой приметой считается дарить полотенце. Ведь через подаренное полотенце человек может принять болезни или отрицательную энергетику другого человека.

Это объясняется тем, что в древности полотенце использовали при погребении человека. И потому такой подарок символизирует дорогу.

2. Что значит, когда полотенце упало?

Иногда полотенце падает с крючка или веревки для сушки вещей, но его нужно как можно скорее приподнять. Поскольку это к плохим новостям или в гости придет не очень приятный для вас человек, или завистники.

3. Почему нельзя мыть пол полотенцем?

Наши предки считали дурной приметой мытья полотенцем пола. Это может спровоцировать потерю здоровья и изобилия.

4. Почему нельзя вешать полотенце на дверь?

Еще одной плохой приметой является полотенце на дверях. Ведь в давние времена на входную дверь вешали полотенце, если в доме был покойник.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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