Утренний бутерброд: Как быстро растопить сливочное масло до идеальной консистенции

Как быстро растопить сливочное масло, чтобы легко намазать на бутерброд

Бутерброды с маслом – любимый завтрак для миллионов людей, невзирая на рекомендации диетологов. Теплый и хрустящий тост со сладковатой сливочной верхушкой – настоящее наслаждение для вкушения. Однако есть одно неудобство, которое может немного испортить этот завтрак: трудно размазывать холодное масло. Если у вас нет времени ждать, то вот простой лайфхак, который поможет вам наслаждаться этим вкусным бутербродом.

Читайте также: Завтрак за 50 грн на двоих: готовим яичницу с овощами

Многие люди, которые любят завтракать бутербродами, сталкивались с проблемой растушевки холодного масла, пишет ukr.media. Часто масло налетает на кусок хлеба комками и это выглядит не очень аппетитно. Некоторые даже пытались разогреть масло в микроволновке, но это редко приводило к желаемому результату.

Но есть простой и интересный способ решения этой "бутербродной" проблемы. Вам понадобятся:

Стакан или пиало; теплая вода; Полотенце.

Вот как это сделать:

Ополосните стакан или пиал под струей горячей воды. Быстро протрите ее полотенцем, чтобы она осталась теплой. Положите еще теплый стакан или пиал на масло и подождите около минуты.

После этого масло станет немного более мягким, и вы сможете легко и красиво намазать его на хлеб.

Напомним, мы уже писали, как быстро подготовить листья капусты для голубцов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!