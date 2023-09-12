Ранковий бутерброд: Як швидко розтопити вершкове масло до ідеальної консистенції

Бутерброди з маслом – улюблений сніданок для мільйонів людей, незважаючи на рекомендації дієтологів. Теплий та хрусткий тост зі солодкуватою вершковою верхівкою – справжня насолода для смакування. Проте існує одна незручність, яка може трохи зіпсувати цей сніданок: важко розмазувати холодне масло. Якщо у вас немає багато часу чекати, то ось простий лайфхак, який допоможе вам насолоджуватися цим смачним бутербродом.

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Багато людей, які полюбляють снідати бутербродами, стикалися з проблемою розтушовування холодного масла, пише ukr.media. Часто масло налітає на шматок хліба грудками, і це виглядає не дуже апетитно. Деякі навіть намагалися розігріти масло в мікрохвильовці, але це рідко призводило до бажаного результату.

Але є простий і цікавий спосіб вирішення цієї "бутербродної" проблеми. Вам знадобляться:

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Стакан або піала; Тепла вода; Рушник.

Ось як це зробити:

Обполосніть стакан або піалу під струменем гарячої води. Швидко витріть її рушником, щоб вона залишилася теплою. Покладіть ще теплий стакан або піалу на масло і зачекайте близько хвилини.

Після цього масло стане трохи м'якшим, і ви зможете легко і красиво намазати його на хліб.

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