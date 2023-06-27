Увидела небо: сеть тронула реакция шимпанзе, которую впервые за 29 лет выпустили из клетки во Флориде (видео)

Первые два года жизни животное жило в клетке площадью 150 квадратных сантиметров в нью-йоркской Лаборатории экспериментальной медицины и хирургии приматов (LEMSIP), которая пользовалась плохой репутацией. После ее закрытия шимпанзе перевели в Калифорнию, где она находилась в вольере размером с гараж. Затем она была переведена в приют "Спасите шимпанзе" в Форт-Пирсе, Флорида, США, где впервые за 29 лет увидела небо.

Об этом пишет nypost.com.

Трогательное видео запечатлело момент, как шимпанзе Ванилла вышла из своего вольера и впервые посмотрела в небо, после чего отправилась исследовать остров.

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В новом доме живут 226 шимпанзе, спасенных из лабораторий, индустрии развлечений, торговли экзотическими животными и придорожных зоопарков. Многие из них не общались с другими шимпанзе и находились в одиночных клетках.

"Ванилла очень хорошо приживается", – отметил приматолог Эндрю Геллоран. "Когда она не исследует остров со своими друзьями, ее обычно можно найти на вершине трехэтажной платформы, где она обозревает свой новый мир. Она ладит со всеми остальными 18 шимпанзе на своем острове. И у нее особенно игривые отношения с альфа-самцем Дуайтом, у которого она ворует еду".

Напомним, попугай в Новой Зеландии невольно стал видеоблогером, украв камеру.

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