'Уже как бычки': появились фото пингвинят, которые вылупились у станции 'Академик Вернадский' незадолго до нового года

Украинские ученые, работающие в Национальном антарктическом научном центре, показали, как подросли вылупившиеся на антарктической станции "Академик Вернадский" пингвинята в начале декабря.

На фото видно, что птенцы уже значительно набрали вес, однако до сих пор греются под животом родителей. "Уже как бычки", — подметили подписчики Национального антарктического научного центра в Фейсбуке.

Ученые говорят, что птенцам уже почти месяц. "Серый пушок стал бело-серым, а совсем скоро малыши начнут линять и менять его на перья, как у взрослых пингвинов. Сейчас птенцы еще остаются в гнезде. Кормят их по очереди родители наловленным в океане крилем", — рассказали работники станции "Академик Вернадский".

Они говорят, что птенцы, когда хотят поесть, залезают клювом родителям в рот: "Сбоку это иногда может выглядеть так, будто взрослый пингвин пытается проглотить малыша".

Напомним, в начале декабря 2022 года пингвины на антарктической станции "Академик Вернадский" вывели немалое потомство. На антарктической станции напомнили, что речь идет о субантарктических пингвинах, являющихся самым распространенным видом на этом острове.

Ранее учёные со станции "Академик Вернадский" показали, как их здания замело снегом и по крышам ходили пингвины.

Также ученые смогли снять на камеру рождения первого пингвиненка в этом зимнем сезоне.

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