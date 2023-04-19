Уже в четверг Землю накроет мощнейшая магнитная буря: как пережить опасные дни

Магнитные бури в апреле 2023 - когда будут магнитные бури и как улучшить самочувствие

Во время магнитных бурь часто люди жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли, обострение хронических болезней. Поэтому на этой неделе особенно нужно позаботиться о своем здоровье и придерживаться нескольких рекомендаций.

Все потому, что уже 20 апреля Землю накроет мощнейшая за весь месяц магнитная буря. Об этом сообщает Meteoagent.

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Уже в четверг возмущение магнитного поля Земля из-за вспышек на Солнце достигнет 5 баллов. Они продлятся два дня.

Заметим, что метеоудары оказывают негативное влияние на здоровье людей, вызывают сбой работы приборов радиосвязи, электроники и даже вызывают полярные сияния. Кроме головных болей, люди жалуются на головокружение и слабость, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, сонливость или бессонницу.

Среди других опасных дней месяца – 22-23 апреля, когда возмущение геомагнитного поля Земли достигнет мощности в 3 балла. После этого до конца месяца не ожидается каких-либо непредсказуемых или сильных метеоударов, поэтому окончание апреля будет относительно спокойным.

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Чтобы лучше чувствовать себя в опасные дни, соблюдайте простые правила:

Пейте больше воды и травяных чаев. Откажитесь от кофе, алкоголя, кальяна и сигарет.

Ешьте здоровую пищу, фрукты, овощи и зелень. Избегайте острой, жирной и жареной пищи.

Предпочитайте прогулки на свежем воздухе, в меру увеличьте физическую активность.

Не нервничайте и избегайте скандалов, конфликтов. Позаботьтесь о своем психическом здоровье, не перенапрягайтесь.

Соблюдайте режимы сна/подъемов.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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