Двухдневная мощная магнитная буря накроет Землю уже в ближайшее время: названы даты

Во время магнитных бурь люди жалуются на ухудшение самочувствия. Поэтому на этой неделе следует позаботиться о своем здоровье и придерживаться нескольких рекомендаций.

Опасными днями окажутся 20-21 апреля. Об этом сообщает Meteoagent.

Заметим, что метеоудары оказывают негативное влияние на здоровье людей, вызывают сбой работы приборов радиосвязи, электроники и даже вызывают полярные сияния.

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Уже 20 апреля Землю накроет мощная за месяц магнитная буря мощностью 5 баллов и продлится два дня. В такой период у людей возникают головные боли, головокружение, тошнота, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, сонливость или бессонница, слабость. Также при действии магнитных бурь обостряются хронические болезни.

Среди других опасных дней месяца – 22-23 апреля, когда возмущение геомагнитного поля Земли достигнет мощности в 3 балла. После этого до конца месяца не ожидается каких-либо непредсказуемых или сильных метеоударов, поэтому окончание апреля будет относительно спокойным.

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Чтобы лучше чувствовать себя в опасные дни, соблюдайте простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая.

Потребляйте меньше или совсем откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте больше сезонных овощей и зелени, меньше потребляйте жареную, острую и жирную пищу.

Больше гуляйте по свежему воздуху, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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