Дводенна потужна магнітна буря накриє Землю вже найближчим часом: названо дати
Під час магнітних бур люди скаржаться на погіршення самопочуття. Тому цього тижня варто потурбуватися про своє здоров'я та дотримуватися кількох рекомендацій.
Небезпечними днями виявляться 20-21 квітня. Про це повідомляє Meteoagent.
Зауважимо, що метеоудари мають негативний вплив на здоров'я людей, спричиняють збій роботи приладів радіозв'язку, електроніки та навіть викликати полярні сяйва.
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Вже 20 квітня Землю накриє найпотужніша за місяць магнітна буря потужністю 5 балів та триватиме два дні. В такий період у людей виникають головні болі, запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, сонливість чи безсоння, слабкість. Також під час дії магнітних бур загострюються хронічні хвороби.
Серед інших небезпечних днів місяця – 22-23 квітня, коли збурення геомагнітного поля Землі досягнуть потужності в 3 бали. Після цього до кінця місяця не очікується якихось непередбачуваних чи сильних метеоударів, тому закінчення квітня буде відносно спокійним.
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Щоб краще почуватися в небезпечні дні, дотримуйтеся простих правил:
- Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю.
- Споживайте менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.
- Їжте більше сезонних овочів та зелені, менше споживайте смаженої, гострої та жирної їжі.
- Більше гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.
- Регулярно провітрюйте кімнату.
- Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.
- Перед сном приймайте контрастний душ.
Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.
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Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.
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