Дводенна потужна магнітна буря накриє Землю вже найближчим часом: названо дати

Під час магнітних бур люди скаржаться на погіршення самопочуття. Тому цього тижня варто потурбуватися про своє здоров'я та дотримуватися кількох рекомендацій.

Небезпечними днями виявляться 20-21 квітня. Про це повідомляє Meteoagent.

Зауважимо, що метеоудари мають негативний вплив на здоров'я людей, спричиняють збій роботи приладів радіозв'язку, електроніки та навіть викликати полярні сяйва.

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Вже 20 квітня Землю накриє найпотужніша за місяць магнітна буря потужністю 5 балів та триватиме два дні. В такий період у людей виникають головні болі, запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, сонливість чи безсоння, слабкість. Також під час дії магнітних бур загострюються хронічні хвороби.

Відео дня

Серед інших небезпечних днів місяця – 22-23 квітня, коли збурення геомагнітного поля Землі досягнуть потужності в 3 бали. Після цього до кінця місяця не очікується якихось непередбачуваних чи сильних метеоударів, тому закінчення квітня буде відносно спокійним.

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Щоб краще почуватися в небезпечні дні, дотримуйтеся простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю.

Споживайте менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Їжте більше сезонних овочів та зелені, менше споживайте смаженої, гострої та жирної їжі.

Більше гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Перед сном приймайте контрастний душ.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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