Ужин для всей семьи: рецепт тыквенной запеканки с фаршем и рисом
Тыквенная запеканка с фаршем по рецепту от Shuba понравится даже тем, кто не любит тыкву.
Ингредиенты:
Рис – 200 г
Масло сливочное 73% – 40 г
Мясной фарш – 200 г
Тыква – 600 г
Сыр твердый – 150 г
Яйца куриные – 3 шт.
Молоко 2,8% – 60 г
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Зелень – по вкусу
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Способ приготовления:
Промойте рис и сварите в подсоленной воде в течение 20 минут. Добавьте 30 г сливочного масла и перемешайте.
Очистите и натрите на грубой терке тыкву и сыр. Зелень помойте и измельчите.
Фарш посолите и добавьте перец, тертую тыкву, зелень и перемешайте. Смажьте маслом форму и выложите в нее отварной рис. Сверху уложите фарш с тыквой и зеленью.
Яйца взбейте с молоком, добавьте половину тертого творога, соль и размешайте. Залейте фарш и посыпьте оставшимся сыром.
Запекайте при 190 градусах духовке 40-45 минут.
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