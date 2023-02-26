Узнайте, что готовят для вас звезды: египетский гороскоп на март 2023 года

Март 2023 года принесет много перемен всем уроженцам зодиакального круга. Но если одних ждут исключительно радостные события, то другие могут столкнуться с трудностями, которые преодолеть окажется непросто.

Египетский гороскоп состоит из 12 знаков, каждый из которых воплощает божество. Однако в отличие от других гороскопов каждому знаку зодиака соответствует несколько временных интервалов. Узнайте, что готовят для вас звезды в марте.

Амон-Ра (8 – 21 января, 1 – 11 февраля)

Рожденные в этот период столкнутся с финансовыми проблемами – они могут лишиться премии, на которую рассчитывали, или пострадать от мошенничества. Им нельзя действовать спонтанно, лучше обдумывать все на шаг вперед, так можно избежать самых негативных последствий.

Анубис (8 – 27 мая, 29 июня – 13 июля)

Это будет лучшее время, чтобы найти вторую половинку. Те, кто одиноки, могут смело отправляться на свидания – они точно встретят своего человека. Тем, кто в паре, стоит задуматься об оформлении брака.

Бастет (14 – 28 июля, 23 - 27 сентября, 3 – 17 октября)

Рожденные в это время будут в марте испытывать беспокойство и стресс. Им нужно больше отдыхать и позаботиться о собственном здоровье, особенно если давно откладывали визит к врачу. Старые болезни могут напомнить о себе.

Геб (12 – 29 февраля, 20 – 31 августа)

Это будет время трансформаций – уроженцы этого знака в марте могут поменять работу, место жительства, искать вторую половинку. Удача будет на их стороне, и все задуманное получится. В жизни начнется "белая полоса".

Гор (20 апреля – 7 мая, 12 – 19 августа)

Уроженцам этого знака зодиака в марте грозят конфликты с родственниками. Им важно не перейти ту красную черту, после которой все отношения будут разорваны. Стоит тщательнее следить за тем, что говорите, и не бросать слова на ветер.

Исида (11 – 31 марта, 18 – 29 октября, 19 – 31 декабря)

Это отличное время для того, чтобы сосредоточиться на карьере. Все начинания будут успешными и принесут большие деньги. Главное – действовать, а не сидеть, сложив руки.

Мут (22 – 31 января, 8 – 22 сентября)

Уроженцы знака будут чувствовать себя уставшими от рутины – им очень нужны новые яркие эмоции. Стоит задуматься об отпуске и отправиться в то путешествие, о котором давно мечтали.

Нил (1 – 7 января, 19 – 28 июня, 18 – 27 ноября)

Рожденные в это время в начале весны смогут отпустить прошлое вместе со всеми неудачами. Они начнут жизнь с чистого листа, и удача их не покинет. Это отличное время для смены работы или открытия собственного бизнеса.

Осирис (1 – 10 марта, 28 ноября – 18 декабря)

Намечаются перемены в личной жизни – одинокие найдут настоящую любовь и задумаются о браке. Те, кто давно в отношениях, могут решиться на пополнение в семье, впереди – много радостных хлопот.

Сехмет (29 июля - 11 августа, 30 октября – 7 ноября)

Это хорошее время, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. Уроженцам знака стоит посетить врача, пройти профилактические осмотры и немного отдохнуть, пока есть такая возможность.

Сет (28 мая – 18 июня, 28 сентября – 2 октября)

В марте рожденных под этим знаком буквально будут преследовать неприятности – им грозят конфликты на работы, финансовые потери и ЧП в дороге. Не стоит терять бдительности ни на миг, иначе все обернется большой бедой.

Тот (1 – 19 апреля; 8 – 17 ноября)

Это хорошее время, чтобы сосредоточиться на творчестве, найти новое хобби или отправиться на отдых с семьей. Уроженцам знака давно пора найти идеальный баланс между работой и личной жизнью, и это лучший период для этого.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.