Дізнайтесь, що готують для вас зірки: єгипетський гороскоп на березень 2023 року

Березень 2023 року принесе багато змін усім уродженцям зодіакального кола. Але якщо на одних чекають винятково радісні події, то інші можуть зіткнутися з труднощами, які подолати виявиться непросто.

Єгипетський гороскоп складається з 12 знаків, кожен із яких втілює божество. Однак, на відміну від інших гороскопів, кожному знаку зодіаку відповідає кілька часових інтервалів. Дізнайтеся, що готують для вас зірки у березні.

Амон-Ра (8 – 21 січня, 1 – 11 лютого)

Народжені в цей період зіткнуться з фінансовими проблемами – вони можуть втратити премію, на яку розраховували, або постраждати від шахрайства. Їм не можна діяти спонтанно, краще обмірковувати все на крок уперед, так можна уникнути негативних наслідків.

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Анубіс (8 – 27 травня, 29 червня – 13 липня)

Це буде найкращий час, щоб знайти другу половинку. Ті, хто самотні, можуть сміливо вирушати на побачення – вони точно зустрінуть свою людину. Тим, хто у парі, варто задуматися про оформлення шлюбу.

Бастет (14 – 28 липня, 23 – 27 вересня, 3 – 17 жовтня)

Народжені в цей час у березні відчуватимуть занепокоєння та стрес. Їм потрібно більше відпочивати та подбати про власне здоров'я, особливо якщо давно відкладали візит до лікаря. Старі хвороби можуть нагадати себе.

Геб (12 – 29 лютого, 20 – 31 серпня)

Це буде час трансформацій – уродженці цього знаку у березні можуть поміняти роботу, місце проживання, шукати другу половинку. Удача буде на їхньому боці, і все задумане вдасться реалізувати. У житті розпочнеться "біла смуга".

Гор (20 квітня – 7 травня, 12 – 19 серпня)

Уродженцям цього знаку зодіаку у березні загрожують конфлікти із родичами. Їм важливо не перейти ту червону межу, після якої всі стосунки будуть розірвані. Варто уважніше стежити за тим, що кажете, і не кидати слова на вітер.

Ісіда (11 – 31 березня, 18 – 29 жовтня, 19 – 31 грудня)

Це чудовий час для того, щоб зосередитися на кар'єрі. Усі починання будуть успішними та принесуть великі гроші. Головне діяти, а не сидіти, склавши руки.

Мут (22 – 31 січня, 8 – 22 вересня)

Уродженці знаку почуватимуться втомленими від рутини – їм дуже потрібні нові яскраві емоції. Варто задуматися про відпустку і вирушити в ту подорож, про яку давно мріяли.

Ніл (1 – 7 січня, 19 – 28 червня, 18 – 27 листопада)

Народжені в цей час на початку весни зможуть відпустити минуле разом з усіма невдачами. Вони почнуть життя з чистого аркуша, і удача їх не покине. Це чудовий час для зміни роботи або відкриття власного бізнесу.

Осіріс (1 – 10 березня, 28 листопада – 18 грудня)

Намічаються зміни в особистому житті - самотні знайдуть справжнє кохання і замисляться про шлюб. Ті, хто давно у стосунках, можуть зважитися на поповнення в сім'ї, попереду – багато радісних турбот.

Сехмет (29 липня – 11 серпня, 30 жовтня – 7 листопада)

Це хороший час, щоб зосередитися на своєму здоров'ї. Уродженцям знаку варто відвідати лікаря, пройти профілактичні огляди та трохи відпочити, доки є така можливість.

Сет (28 травня – 18 червня, 28 вересня – 2 жовтня)

У березні народжених під цим знаком буквально переслідуватимуть неприємності – їм загрожують конфлікти на роботи, фінансові втрати та НП у дорозі. Не варто втрачати пильності ні на мить, інакше все обернеться великою бідою.

Тот (1 – 19 квітня; 8 – 17 листопада)

Це хороший час, щоб зосередитись на творчості, знайти нове хобі або відправитися на відпочинок із сім'єю. Уродженцям знаку давно настав час знайти ідеальний баланс між роботою та особистим життям, і це найкращий період для цього.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.