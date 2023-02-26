Узнайте, что готовят для вас звезды: египетский гороскоп на март 2023 года

Март 2023 года принесет много перемен всем уроженцам зодиакального круга. Но если одних ждут исключительно радостные события, то другие могут столкнуться с трудностями, которые преодолеть окажется непросто.

Египетский гороскоп состоит из 12 знаков, каждый из которых воплощает божество. Однако в отличие от других гороскопов каждому знаку зодиака соответствует несколько временных интервалов. Узнайте, что готовят для вас звезды в марте.

Амон-Ра (8 – 21 января, 1 – 11 февраля)

Рожденные в этот период столкнутся с финансовыми проблемами – они могут лишиться премии, на которую рассчитывали, или пострадать от мошенничества. Им нельзя действовать спонтанно, лучше обдумывать все на шаг вперед, так можно избежать самых негативных последствий.

Видео дня

Анубис (8 – 27 мая, 29 июня – 13 июля)

Это будет лучшее время, чтобы найти вторую половинку. Те, кто одиноки, могут смело отправляться на свидания – они точно встретят своего человека. Тем, кто в паре, стоит задуматься об оформлении брака.

Бастет (14 – 28 июля, 23 - 27 сентября, 3 – 17 октября)

Рожденные в это время будут в марте испытывать беспокойство и стресс. Им нужно больше отдыхать и позаботиться о собственном здоровье, особенно если давно откладывали визит к врачу. Старые болезни могут напомнить о себе.

Геб (12 – 29 февраля, 20 – 31 августа)

Это будет время трансформаций – уроженцы этого знака в марте могут поменять работу, место жительства, искать вторую половинку. Удача будет на их стороне, и все задуманное получится. В жизни начнется "белая полоса".

Гор (20 апреля – 7 мая, 12 – 19 августа)

Уроженцам этого знака зодиака в марте грозят конфликты с родственниками. Им важно не перейти ту красную черту, после которой все отношения будут разорваны. Стоит тщательнее следить за тем, что говорите, и не бросать слова на ветер.

Исида (11 – 31 марта, 18 – 29 октября, 19 – 31 декабря)

Это отличное время для того, чтобы сосредоточиться на карьере. Все начинания будут успешными и принесут большие деньги. Главное – действовать, а не сидеть, сложив руки.

Мут (22 – 31 января, 8 – 22 сентября)

Уроженцы знака будут чувствовать себя уставшими от рутины – им очень нужны новые яркие эмоции. Стоит задуматься об отпуске и отправиться в то путешествие, о котором давно мечтали.

Нил (1 – 7 января, 19 – 28 июня, 18 – 27 ноября)

Рожденные в это время в начале весны смогут отпустить прошлое вместе со всеми неудачами. Они начнут жизнь с чистого листа, и удача их не покинет. Это отличное время для смены работы или открытия собственного бизнеса.

Осирис (1 – 10 марта, 28 ноября – 18 декабря)

Намечаются перемены в личной жизни – одинокие найдут настоящую любовь и задумаются о браке. Те, кто давно в отношениях, могут решиться на пополнение в семье, впереди – много радостных хлопот.

Сехмет (29 июля - 11 августа, 30 октября – 7 ноября)

Это хорошее время, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. Уроженцам знака стоит посетить врача, пройти профилактические осмотры и немного отдохнуть, пока есть такая возможность.

Сет (28 мая – 18 июня, 28 сентября – 2 октября)

В марте рожденных под этим знаком буквально будут преследовать неприятности – им грозят конфликты на работы, финансовые потери и ЧП в дороге. Не стоит терять бдительности ни на миг, иначе все обернется большой бедой.

Тот (1 – 19 апреля; 8 – 17 ноября)

Это хорошее время, чтобы сосредоточиться на творчестве, найти новое хобби или отправиться на отдых с семьей. Уроженцам знака давно пора найти идеальный баланс между работой и личной жизнью, и это лучший период для этого.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.