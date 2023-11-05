В 2022 году потерял младенца и жену: на фронте погиб одессит Юрий Глодан

Одессит Юрий Глодан погиб на войне Он потерял трехмесячную дочь и жену во время российских ракетных обстрелов в Одессе 23 апреля 2022 года.

Об этом сообщил предприниматель Александр Яковенко в Facebook. Он отметил, что сам близко не общался с Глоданом, но его семью знали почти все в Одессе.

"Юра – муж, отец, воин, пекарь и коллега в проекте Make My Cake, где я совладелец. Именно он делал известные в Одессе пасхи от нашей кондитерской – этот день был его первым выходным, он вышел в магазин, когда вернулся, его мир был разрушен", – сказал Александр Яковенко.

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Он рассказал, что 23 апреля 2022 года российская ракета попала в жилищный комплекс "Тирас" в Одессе, где проживала семья мужчины. Тогда "русский мир" собрал жизнь трехмесячной Киры, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы – они были семьей Юры.

Зато мужчина, по словам Яковенко, поступил как достойный мужчина украинской нации. Он ушел в ВСУ. В частности, сначала служил в подразделении "Азов", а затем в Третьей штурмовой бригаде.

"Сегодня мы узнали, что он погиб, защищая свою страну. Светлая память, человек с большим сердцем. Центр Европы. 21 век. История украинской семьи", – добавил он.

Напомним, 23 апреля 2022 года российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Одессе. В результате чего погибли восемь человек, в том числе 3-месячный ребенок.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что война с РФ переходит на новый этап - "позиционную" борьбу со статическими и изнурительными боями.

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