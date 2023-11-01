Залужный заявил, что война переходит на новый этап и объяснил, что нужно для победы

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что война с россией переходит на новый этап. Речь идет о "позиционной" борьбе со статическими и изнурительными боями.

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Залужный также объяснил, что нужно Украине для победы. Об этом он написал в своей колонке на The Economist

По его словам, такая война выгодна россии, ведь дает ей возможность восстановить силы. Поэтому ВСУ нуждаются в ключевых военных возможностях и технологиях.

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Важнейшей, по мнению Залужного, воздушная мощь. Контроль над небом необходим для широкомасштабных наземных операций.

Главнокомандующий добавил, что рф сохраняет значительное преимущество над Украиной в небе, и это затрудняет продвижение украинских войск вперед.

Второй приоритет – средства радиоэлектронной борьбы, поскольку они являются ключом к победе в войне с беспилотниками.

Третий приоритет – контрбатарейная борьба, то есть уничтожение вражеской артиллерии. По его словам, пока Украине удалось достичь паритета с россией благодаря более точным огневым средствам, хоть и в меньшем количестве. Но это не может длиться долго.

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"И нам нужно, чтобы наши партнеры присылали нам лучшее артиллерийское разведывательное оборудование, которое может определять местонахождение российских пушек", – подчеркнул он.

Четвертый приоритет – минно-взрывные технологии. Западных поставок оказалось недостаточно ввиду масштабов российских минных полей, кое-где простирающихся на 20 километров. Украине нужны радарные датчики, обнаруживающие мины в земле, и системы дымовой завесы для утаивания деятельности наших саперов.

Пятый приоритет – наращивание резервов. У Украины ограничены возможности тренировать резервы на собственной территории. Также в украинском законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от исполнения своих обязанностей.

Напомним, на Запорожском направлении воины Сил Специальных операций уничтожили российскую технику на 25 млн долларов.

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