Залужний заявив, що війна переходить на новий етап та пояснив, що потрібно для перемоги

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що війна з росією переходить на новий етап. Йдеться про "позиційну" боротьбу зі статичними та виснажливими боями.

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Залужний також пояснив, що потрібно Україні для перемоги. Про це він написав у своїй колонці на The Economist

За його словами, така війна вигідна росії, адже дає їй можливість відновити сили. Через це ЗСУ потребують ключових військових можливостей і технологій.

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Найважливішою, на думку Залужного, є повітряна міць. Контроль над небом необхідний для проведення широкомасштабних наземних операцій.

Головнокомандувач додав, що рф зберігає значну перевагу над Україною в небі, і це ускладнює просування українських військ вперед.

Другий пріоритет – засоби радіоелектронної боротьби, оскільки вони є ключем до перемоги у війні з безпілотниками.

Третій пріоритет – контрбатарейна боротьба, тобто знищення ворожої артилерії. За його словами, поки що Україні вдалося досягти паритету з росією завдяки більш точним вогневим засобам, хоч і в меншій кількості. Але це не може тривати довго.

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"І нам потрібно, щоб наші партнери надсилали нам краще артилерійське розвідувальне обладнання, яке може визначати місцезнаходження російських гармат", – наголосив він.

Четвертий пріоритет – мінно-вибухові технології. Західних поставок виявилося недостатньо з огляду на масштаби російських мінних полів, які подекуди простягаються на 20 кілометрів. Україні потрібні радарні датчики, які виявляють міни у землі, і системи димової завіси для приховування діяльності наших саперів.

П'ятий пріоритет – нарощування резервів. В України обмежені можливості тренувати резерви на власній території. Також в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання своїх обов'язків.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку воїни Сил Спеціальних операцій знищили російської техніки на 25 млн доларів.

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