У 2022 році втратив немовля та дружину: на фронті загинув одесит Юрій Глодан

Одесит Юрій Глодан загинув на війні. Він втратив тримісячну доньку та дружину під час російського ракетного обстрілу в Одесі 23 квітня 2022 року.

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Про це повідомив підприємець Олександр Яковенко у Facebook. Він зазначив, що сам близько не спілкувався з Глоданом, проте його сім'ю знали майже всі в Одесі.

"Юра – чоловік, батько, воїн, пекар та колега в проєкті Make My Cake, де я співвласник. Саме він робив відомі в Одесі пасхи від нашої кондитерської – цей день був його першим вихідним, він вийшов в магазин, коли повернувся, його світ був зруйнований", – сказав Олександр Яковенко.

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Він розповів, що 23 квітня 2022 року російська ракета влучила в житловий комплекс "Тірас" в Одесі, де проживала сім'я чоловіка. Тоді "руський мір" зібрав життя тримісячної Кіри, її мами Валерії та бабусі Людмили – вони були родиною Юри.

Натомість чоловік, зі слів Яковенка, поступив, як гідний чоловік української нації. Він пішов у ЗСУ. Зокрема, спочатку служив у підрозділі "Азов", а потім у Третій штурмовій бригаді.

"Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою країну. Світла памʼять, людина з великим серцем. Центр Європи. 21 століття. Історія української сімʼї", – додав він.

Нагадаємо, 23 квітня 2022 року російські військові завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Одесі. В результаті чого загинуло вісім людей, зокрема 3-місячна дитина.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що війна з РФ переходить на новий етап – "позиційну" боротьбу зі статичними та виснажливими боями.

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