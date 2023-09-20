В Англии обнаружили руины большого римского торгового поселения

На территории, где строится высокоскоростная железнодорожная сеть High Speed 2 в Англии, группой археологов были обнаружены следы бывшего крупного римского торгового поселения. Найденные артефакты включают в себя сотни римских монет, ювелирные изделия, керамику и даже пару оков.

Об этом сообщает Saudi Gazette.

Археологи предполагают, что на месте римских руин когда-то существовало село железного века, которое позже превратилось в богатое римское поселение.

Обнаруженные доказательства указывают на развитие и обогащение этого региона со временем. Здесь была найдена дорога железного века и более 30 круглых домов. Кроме зданий, которые использовались для промышленных целей, раскопки обнаружили фундаменты зданий для бытовых нужд.

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Также среди артефактов было 300 римских монет, свидетельствующих о значительной роли торговли в этом районе. Среди находок были стеклянные сосуды, декоративная керамика, ювелирные изделия и остатки косметики, включая минерал галенит, который использовали для создания макияжа, размешивая его с маслом.

Среди других интересных археологических находок следует отметить терракотовую статуэтку в виде собачьей головы, найденную в Риме. Однако установление точной породы этого животного пока остается нерешенной задачей из-за маленьких размеров статуи.

Напомним, в Германии археологи обнаружили останки уникальной церкви 10 века.

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