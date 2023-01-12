В Авдеевке от сердечного приступа скончалась 6-летняя девочка: семья не хотела эвакуироваться

В городе Авдеевка в Донецкой области 11 января умерла шестилетняя девочка. Бабушка, с которой жил ребенок, не планировала выезжать с прифронтового места и упустила ухудшение состояния ее здоровья.

О смерти девочки сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. В эфире телеканала "Эспрессо" он подчеркнул, что в городе остается примерно 2,5 тысяч человек.

По его словам, за последние две недели никто из жителей не попытался выехать с опасного места, ночью в Авдеевке температура снижается до -20 градусов мороза.

Сегодня ночью умерла 6 летняя девочка. Она находилась с бабушкой, мать на заработках за границей, отец давно умер. Вечером у ребенка начали неметь руки и ноги, но бабушка никому не сказала ", – рассказал Барабаш.

Он также отметил, что закона о том, как принудительно этих детей вывозить из города пока нет.

Он призвал народных депутатов принять необходимый закон, который поможет эвакуировать таких детей, которые вынуждены оставаться с безответственными родителями или родственниками под обстрелами.

Что происходит в Авдеевке

Авдеевка находится в Покровском районе в 13 км к северу от Донецка.

По состоянию на 2019 год численность населения составила около 30 тысяч человек. В ночь на 11 января россияне 8 раз из "Градов" обстреляли этот населенный пункт.

С этой стороны оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ. Донецкая область находится под постоянными обстрелами российских войск в регионе проблемы с электро-, тепло-, водоснабжением.

Ранее стало известно о ситуации в районе Соледара и Бахмута. Согласно данным разведки, оккупанты пытаются окружить Бахмут с севера. Таким образом, враг планирует нарушить украинские линии связи.

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