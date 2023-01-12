В Авдіївці від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка: родина не хотіла евакуюватися

У місті Авдіївка, що знаходиться у Донецькій області 11 січня померла шестирічна дівчинка. Бабуся, з якою жила дитина, не планувала виїжджати з прифронтового місця й прогавила погіршення стану її здоров'я.

Про смерть дівчинки повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. В ефірі телеканалу "Еспрессо" він підкреслив, що в місті залишається приблизно 2,5 тисячі людей.

За його словами, за останні два тижні ніхто з мешканців не зробив спробу виїхати з небезпечного місця, вночі в Авдіївці температура знижується до -20 градусів морозу.

"Сьогодні вночі померла 6 річна дівчинка. Вона перебувала з бабусею, мати на заробітках за кордоном, тато давно помер. Звечора в дитини почали німіти руки та ноги, але бабуся нікому не сказала", - розповів Барабаш.

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Він також відзначив, що закону про те, як примусово цих дітей вивозити з міста, наразі немає.

Він закликав до народних депутатів прийняти необхідний закон, який допоможе евакуювати таких дітей, що змушені залишатися з безвідповідальними батьками чи родичами під обстрілами.

Що відбувається в Авдіївці

Авдіївка знаходиться в Покровському районі за 13 км на північ від Донецька.

Станом на 2019 рік чисельність населення становила близько 30 тисяч осіб. В ніч проти 11 січня росіяни 8 разів з "Градів" обстріляли цей населений пункт.

З цього боку окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ. Донецька область перебуває під постійними обстрілами російських військ, у регіоні проблеми з електро-, тепло-, водопостачанням.

Раніше стало відомо про ситуацію в районі Соледару та Бахмуту. Згідно з даними розвідки, окупанти намагаються оточити Бахмут з півночі. Таким чином ворог планує порушити українські лінії зв'язку.

Дивіться також, як ЗСУ відправили сотню окупантів до пекла в районі Соледару, відпрацювавши артилерією.

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