В августе часть переселенцев потеряет выплаты: что нужно знать

Украинские переселенцы с 1 августа перестанут получать выплаты. Речь идет о гражданах, длительно пребывающих за границей.

По мнению властей, в помощи нуждаются ВПЛ, а беженцы не имеют на нее права. Об этом заявила заместитель министра соцполитики Дарья Марчак, передает "Укринформ".

"У нас есть информация, что значительное количество граждан, выехавших в другие страны, получают выплаты как ВПЛ", – отметила она.

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Марчак указала, что такие украинцы получают денежную помощь от Украины и страны, в которую переехали.

"И поскольку помощь на жительство направлена именно внутренне перемещенным лицам, постановление (от 11.07.2023 г. №709 "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц") уточняет этот параметр: если человек находится за границей длительный период, где выбрал место безопасного проживания, с 1 августа такому лицу не будет выплат".

Замглавы Минсоцполитики подчеркнула, что о прекращении выплат украинцам сообщат дополнительно.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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