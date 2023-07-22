Украинцы могут получать ежемесячное социальное пособие: что для этого нужно

Некоторые пенсионеры имеют право на получение дополнительной социальной помощи. Она будет выплачиваться ежемесячно и составит 40% прожиточного минимума, то есть 837 гривен. Размер выплат может измениться с повышением прожиточного минимума.

Таким образом, согласно Закону Украины №646-IX от 02.06.2020 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и "Постановления Кабинета Министров Украины №261 от 02.04.2005" на дополнительную ежемесячную помощь могут рассчитывать пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе и не имеющие трудоспособных родственников.

Видео дня

Читайте также: В ПФУ объяснили, что будет с пенсиями по инвалидности, если не пройти осмотр МСЭК

Важным условием для получения социальной помощи является получение пенсионером пенсии в Украине. Однако такая помощь не будет назначаться пенсионерам, получающим надбавку по уходу. Также на выплаты не стоит рассчитывать, если другие люди получают компенсационные выплаты по уходу за этим пенсионером, а также людям с инвалидностью, получающим социальные выплаты после травмы на производстве.

Для оформления ежемесячной социальной помощи вам нужно собрать пакет следующих документов:

заявление;

заключение ВКК (врачебно-консультативная комиссия);

паспорт;

идентификационный номер;

выписка из Пенсионного фонда о том, что лицо не получает надбавку по уходу за пенсионером;

заключение ВКК, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.

После этого для получения помощи вам следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !