В Австралии обнаружили череп динозавра 'с особенностями', которому почти 100 миллионов лет

Ученые исследовали найденный в Австралии почти полный череп динозавра. Он мог принадлежать титанозавру, проживавшему на территории современной Австралии примерно 100 миллионов лет рома.

Как сообщает IFLScience, ученые назвали находку "Энн". А еще – выявили определенные особенности на черепе динозавра, ранее не замечавшихся в других подобных экземплярах.

Издание пишет, что титанозавры, или динозавры зауроподы, обитали в течение мелового периода практически во всех уголках мира. Несмотря на их глобальное распространение и численность, несколько видов хорошо сохранились с более чем одним образцом, найденным в летописи окаменелостей, и еще меньше было найдено с фрагментами черепа.

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Нынешняя находка – череп Diamantinasaurus matildae – уже четвертая схожая в Австралии. Она имеет некоторые удивительные сходства с другим видом динозавров, Sarmientosaurus musacchio i, из Аргентины. На черепе сохранились маленькие конусообразные зубы, похожие на долото.

"Этот череп дает нам редкое представление об анатомии этого огромного зауропода, жившего на северо-востоке Австралии почти 100 миллионов лет назад. Наше исследование показывает, что Diamantinasaurus являлся одним из самых примитивных титанозавров. Лучшее понимание этого вида может объяснить, почему титанозавры были столь успешны во многих странах мира вплоть до конца эпохи динозавров", — прокомментировал находку ведущий исследователь и палеонтолог из Школы Земли и планетарных наук Кертина Стивен Поропат.

Исследователи считают, что эти кости подтверждают теорию, что между Австралией и Южной Америкой существовал сухопутный мост, соединявший континенты через Антарктиду.

"Мы предполагаем, что зауроподы путешествовали между Австралией и Южной Америкой через Антарктиду в середине мелового периода. Более теплые условия далеко на юге могли быть благоприятными для них", - сказал доктор Поропат.

Напомним, на торги в Швейцарии выставили полный скелет известнейшего динозавра Тиранозавра Рекса.

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