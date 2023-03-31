В Австралии обнаружили останки ранее неизвестного сумчатого животного (фото)

В Австралии обнаружили доказательства существования ранее неизвестного древнего сумчатого животного. По предварительным данным, это было нечто среднее между вомбатом и сумчатым львом.

Зверь под названием Mukupirna fortidentata весил до 50 кг (110 фунтов). Животное проживало на континенте примерно 25 миллионов лет назад, сообщает BBC.

Отмечается, что фрагменты черепа, костей и челюсти животного были обнаружены в месте вблизи Алис-Спрингс в центральной Австралии. Исследователи говорят, что находка проливает свет на то, как эволюционировали современные сумчатые животные.

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"Они несколько промежуточной эволюции между вомбатами и их более похожими на коал родственниками", – указали исследователи.

Команда смогла определить вес животного, используя измерение его зубов и костей конечностей, а также его рацион по атрибутам их черепа, челюстей и коренных зубов.

"Его зубы в значительной степени подтверждают, что это не хищное животное... оно действительно специализировалось на переработке твердых продуктов, таких как жесткие фрукты, орехи и клубни", – добавили ученые.

Напомним, ранее археологи раскопали гробницу майя вблизи Паленке в Чиапасе. Погребение, построенное из каменных плит в стиле, ранее не обнаруженное в Паленке.

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