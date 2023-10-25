В Австралии сорока каждый день нападает на одного и того же мужчину (видео)

25-летний колумбиец Алехандро Риос уже полгода живет в Австралии. Он рассказал, что каждый день, когда он велосипедом возвращается с работы, его атакует одна и та же сорока.

Как сообщает Metro, Риос в Брисбене работает поваром в кейтеринговой компании. До осени он спокойно ездил на работу на велосипеде, однако с 20 сентября у него появился "заклятый враг" – сорока, которая атакует его голову.

Риос признался, что впервые даже не понял, что его атаковала агрессивная птица. "Я не понял, что произошло. Подумал сначала, что с дерева упал какой-то фрукт, или кто-то ударил меня. Представления не было, что случилось", — сказал он.

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Однако вскоре велосипедист узнал, что о его шлеме ударяет сорока. Он думал, что сорока нападает на всех велосипедистов, но потом, что это не так. Он установил телефон на руль велосипеда, чтобы снять происходящее во время его поездок.

На снятом видео, которое он выложил в соцсети, можно увидеть, что когда он проезжает мимо дерева, сорока взлетает с него и начинает атаковать Риоса.

"Она немного друг и немного враг. Я люблю животных, так что считаю, что она – мой друг, который очень сильно меня ненавидит", – пошутил Риос.

Биолог Дэррил Джонс из Университета Гриффита заметил, что территориальные птицы, такие как австралийские сороки, имеют отличную память на лицо и могут избирательно нападать на людей. Сезон агрессивного поведения австралийских сорок наблюдается с июля по декабрь, а пик приступов приходится на сентябрь. Он объяснил, что в это время самцы защищают гнезда.

Ранее ученые заявили, что черные вороны и сороки из Нидерландов, Бельгии и Шотландии продемонстрировали поразительную изобретательность, используя противоптичьи шипы при строительстве своих гнезд.

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