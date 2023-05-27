В Белгородской области горят два предприятия и повреждена подстанция (видео)

В Шебекино Белгородской области раздались взрывы. Местные власти заявили, что из-за попадания произошел пожар на двух крупных предприятиях.

Кроме того, вероятно повреждена подстанция и линии электропередач. Об этом сообщили в российских Telegram каналах.

В городе звучит звуковое сообщение об обстреле. Жителей призывают пройти к укрытию.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявил о гибели человека в результате обстрелов.

"Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице. Среди пострадавших есть дети – двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией", – указал он.

Напомним, в ГУР предупредили о российских провокациях по ЗАЭС.

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