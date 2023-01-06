В Болгарии со дна Черного моря подняли пушки, которым 200 лет (фото)

Возле берегов Болгарии в Черном море извлекли две морские пушки, возраст которых может составлять около 200 лет. Подводная операция длилась более 30 часов из-за сложных погодных условий.

Об этом пишет Sofiaglobe со ссылкой на заявление музея Национальной истории в Софии. Подводная операция прошла перед новым годом 123 декабря и была проведена группой Центра подводной археологии во главе с директором доктором Найденом Праховым.

Отмечается, что пушки были найдены в 2021 году, но только в конце 2022 года благодаря поддержке Министерства культуры экспедицию удалось восстановить.

Речь идет об двух морских орудиях, а также ядрах. Они могли входить в состав вооружения трехмачтового линейного корабля, затонувшего при невыясненных обстоятельствах севернее мыса Калиакра.

Точное нахождение объектов, представляющих ценность для истории, держится в секрете. В 2023 году власти Болгарии планируют показать пушку и части корабельного инвентаря для публики в музее.

Напомним, что ранее на дне озера в карьере Кент, Англия, обнаружили корабль королевы Елизаветы I.

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