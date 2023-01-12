В Боливии авиакомпания заплатила экстрасенсу за поиски пропавшего кота пассажира

Государственная авиакомпания Боливии BOA вызвала медиума, чтобы помочь пассажиру. Мужчина потерял своего кота во время транспортировки.

Работающий дистанционно экстрасенс имел помощь найти домашнего любимца под именем Тито. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что медиум связался с владельцем кота через приложение WhatsApp. Экстрасенс указал, что чувствует, что Тито все еще жив.

Впрочем, пропавшего кота так и не нашли. Владелец домашнего животного рассказал боливийским СМИ, что через неделю после исчезновения Тито авиакомпания прекратила поиски. Впрочем, в компании согласились оплатить расходы.

Инцидент вызвал шквал критики авиакомпании и вызвал ряд вопросов государственных учреждений в Боливии, что является источником постоянных дискуссий между левым правительством и его оппозицией.

Напомним, украинцы отреагировали шутливыми сообщениями на фотографию СБУ, где было скрыто лицо фигурантов дела и черного кота.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!