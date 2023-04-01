В бою за Украину погиб доброволец Даниил Ляшук с позывным 'Моджахед'

В боях за Украину погиб доброволец Даниил Ляшук с позывным "Моджахед". Уроженец Беларуси воевал против россиян с 2014 года.

О смерти Героя сообщили в Telegram-канале боевой группы "Вендетта", которую возглавлял Ляшук.

"К сожалению мы вынуждены известить, о гибели нашего друга, нашего брата, нашего родного человека. Ты был рожден героем, ты погиб как герой. Мы все будем помнить тебя вечно", – говорится в сообщении.

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Собратья сообщили, что будут требовать от украинских властей присвоить погибшему званию Героя Украины и присвоить его посмертно украинское гражданство, о котором "Моджахед" мечтал.

Собратья Даниила пообещали обнародовать впоследствии информацию о времени и дате захоронения бойца.

Кто такой Моджахед

Даниил Ляшук родился в Беларуси. Он был основателем и командиром боевой группы "Вендетта". После того, как россия ворвалась в Крым, "Моджахед" решил воевать на стороне Украины и вступил в ряды добровольческого батальона, действовавшего на востоке Украины в зоне ООС.

Первое ранение на войне получил 19 января 2015 года во время боевых действий в районе Станицы Луганской. В этом году Ляшук был задержан по делу против батальона "Торнадо". "Моджахеда" и его собратьев обвиняли в совершении ряда тяжких преступлений. В 2021 году, в июне, суд уволил Ляшука.

24 февраля 2022 года, сразу после российского полномасштабного вторжения, "Моджахед" сначала участвовал в защите Киева и области – как доброволец. Весной 2022 участвовал в боях за Харьков.

В июле 2022 года Ляшук официально вступил в ряды ВСУ. Участвовал в защите Николаевской области, проводил диверсионные работы на территории оккупированной Херсонской области.

Второе ранение получил 18 августа 2022 во время выполнения боевого задания. Несмотря на поражение внутренних органов вместе с собратьями во время боя взял в плен двух русских солдат.

Напомним, в январе 2023 года стало известно о гибели 24-летнего командира авиационной эскадрильи майор Даниила Мурашко. При выполнении боевого задания в составе пары его самолет был подбит вражеским истребителем. Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался увести самолет от жилых зданий. Потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб.

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