В Британии обнаружили экспериментальную катапульту времен Второй мировой войны (фото)

В Великобритании была обнаружена экспериментальная катапульта, предназначенная для запуска в небо бомбардировщиков Второй мировой войны. Находку сделали на месте разработки научно-инновационного кампуса Harwell в Оксфордшире.

Устройство было построено между 1938 и 1940 годами. Об этом сообщает BBC.

Катапульту сделали, чтобы предотвратить взлет с использованием более коротких взлетно-посадочных полос, чтобы самолеты могли быть загружены большим количеством топлива. Однако от проекта отказались, так и не спустив самолет, поскольку двигатели изнашивались, а конструкция не отвечала бомбардировщикам.

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Механизм вытащили, а сверху построили обычную взлетную полосу. Эта технология была предшественником кораблей Catapult Armed Merchant (CAM), запускавших Hawker Hurricane в море с помощью ракетных катапульт.

Сейчас катапульта демонтирована, чтобы продолжить строительные работы в этом районе, хотя останки архивируются.

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