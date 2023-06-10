В Британии ученые обнаружили фрагмент бревна с старейшими следами резьбы по дереву возрастом около 6000 лет (фото)

Во время раскопок на строительной площадке в графстве Беркшир, рабочие встретили интересный артефакт – фрагмент бревна с отчетливыми следами резьбы, возраст которого оценили примерно в 6000 лет. Эта находка, сообщает организация Historic England, является старейшей своего рода в Великобритании.

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Стоящий кусок дерева, имеющий длину 1 метр, ширину 42 сантиметра и толщину 20 сантиметров, был обнаружен в выгребной яме, выкопанной рабочими для строительства фундамента нового сооружения на западе Беркшира. Бревно находилось в слое торфа, который, благодаря низкому уровню кислорода, способен сохранить органические материалы на протяжении тысячелетий.

Владелец земли мгновенно заметил, что дерево выглядит очень старым и имеет неестественные, возможно, созданные руками резьбу. Мужчина сообщил о своей находке местным властям, которые пригласили археологов для исследования. Ученые провели радиоуглеродную датировку, установившую, что дерево относится к периоду 4640-4605 годов до нашей эры.

Относительно резьбы на колоде, исследователи не могут однозначно определить, какое содержание хотели воспроизвести древние художники. Однако они отмечают сходство с орнаментом, который можно увидеть на Шигорском идоле – древнейшей деревянной статуэтке, ее возраст оценивается в 12 тысяч лет.

Напомним, археологи заявили, что нашли доказательства возможного существования и возможного расположения ключевого города викингов 10 века.

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