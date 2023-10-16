В Брюсселе застрелили двух человек: Стрелец назвал себя членом ИГИЛ и заявил, что "убил неверных"

В центре Брюсселя, столицы Бельгии, произошел ужасный инцидент, в результате которого были застрелены два футбольных болельщика, которые были гражданами Швеции.

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Сейчас полиция активно разыскивает стрелка, сообщило агентство АР. Известно, что нападавший открыл огонь по прохожим из крупнокалиберного оружия. Информация об этом инциденте поступает в ограниченном количестве. По данным СМИ, среди жертв граждане Швеции, и есть подозрение, что они могли прибыть в Брюссель на футбольный матч, запланированный на поздний вечер 16 октября и предназначенный для встречи команд Швеции и Бельгии.

Ильза Ванде Кир, пресс-секретарь городской полиции, сообщила, что правоохранители немедленно отреагировали на инцидент и оцепили район. На данном этапе нет подробностей по поводу происшествия, и полиция продолжает расследование.

Нападающий из Брюсселя записал видеообращение, в котором назвал себя поклонником ИГИЛ и выразил намерение "убить неверных". Он выразил свою месть за мусульман, страдающих своей верой.

В своих интернет-публикациях он размещал фотографии разрушенного Сектора Газа и обсуждал смерть мусульманского ребенка, убитого в Чикаго в минувшее воскресенье. Он утверждает, что если бы этот мальчик был христианином, его убийство было признано актом терроризма, а не только жестоким преступлением.

Ранее, в Египте полицейский расстрелял автобус с туристами из Израиля, есть жертвы.

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