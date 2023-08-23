В Чехии обнаружили захоронение угнетицкой культуры в 2200 году до нашей эры

При подготовке к строительству нового шоссе D35 между чешскими селами Садовая и Горжице, археологи обнаружили интересные находки, относившиеся к периоду унетической культуры. Изученный участок имеет протяженность 10,5 км. Исследователи отмечают, что участок между селами Садовая и Горжицей мало исследован, ранее здесь не было значительных археологических открытий.

Об этом сообщает Радио Прага.

До сих пор самые выдающиеся объекты, обнаруженные во время археологических раскопок, включают могильник бронзового века между селами Кленице и Горные Чернутки. Среди интересных находок, связанных с современной историей (XVIII-XX век), есть скелетные остатки коровы с отрубленной головой, которая находилась в ее животе. Археологи пока не могут объяснить этот феномен.

Особенно интересен с точки зрения археологии участок между Козинецким прудом в Садово и селом Кленице. Там находится место захоронения эпохи ранних бронзовых времен, относящихся к древнему периоду унетической культуры, и датируется примерно 2200–2150 годами до н.э.

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В связи с кислотностью почвы, скелетные остатки здесь почти не сохранились, но археологи собрали большое количество глиняных сосудов, характерных для унетической культуры.

Унетицкая культура – археологический феномен ранних бронзовых суток, распространенный на обширной территории Центральной Европы. Это название произошло от могильника Унетице, расположенного вблизи Праги и открытого в 1880 году.

Напомним,в Польше раскопали могилы готов с 2000-летними сокровищами.

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