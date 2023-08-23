У Чехії виявили поховання угнетицької культури 2200 року до нашої ери

Під час підготовки до будівництва нового шосе D35 між чеськими селами Садова і Горжице, археологи виявили цікаві знахідки, що належали до періоду унетицької культури. Вивчена ділянка має протяжність 10,5 км. Дослідники зазначають, що ділянка між селами Садова і Горжицею мало досліджена, раніше тут не виявляли значних археологічних відкриттів.

Про це повідомляє Радіо Прага.

Досі найвизначніші об'єкти, які були виявлені під час археологічних розкопок, включають могильник бронзової доби між селами Кленіце і Горні Чорнутки. Також серед цікавих знахідок, пов'язаних із сучасною історією (XVIII-XX століття), є скелетні рештки корови з відрубаною головою, яка знаходилась в її животі. Археологи поки не можуть пояснити цей феномен.

Особливо цікавою з точки зору археології є ділянка між Козинецьким ставком у Садова і селом Кленіце. Там знаходиться місце поховання епохи ранньої бронзової доби, що належить до стародавнього періоду унетицької культури, і датується приблизно 2200–2150 роками до н.е.

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У зв'язку з кислотністю грунту, скелетні рештки тут майже не збереглися, але археологи зібрали велику кількість глиняних посудин, які характерні для унетицької культури.

Унетицька культура - археологічний феномен ранньої бронзової доби, розповсюджений на великій території Центральної Європи. Ця назва походить від могильника Унетіце, що розташований поблизу Праги і був відкритий у 1880 році.

Нагадаємо, у Польщі розкопали могили готів з 2000-річними скарбами.

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