В чем категорически нельзя встречать год Змеи

Следующий 2025 год будет отмечен влиянием Зеленой Деревянной Змеи. Астрологи советуют особенно внимательно отнестись к выбору праздничного наряда, поскольку правильный цвет может привлечь удачу.

Стихия 2025 года – Дерево, поэтому предпочтение отдается натуральным оттенкам коры: желтому, белому, черному, коричневому и золотому. Считается, что игнорирование "любимых" цветов символа года может избавить вас от поддержки в течение следующих двенадцати месяцев.

Следует избегать цвета, который может вызвать негативные ассоциации или конфликтовать с характером Змеи. Например, черный и серый символизируют депрессию и апатию, что может отрицательно сказаться на следующем году. Красный цвет воспринимается слишком агрессивно и может привести к конфликтным ситуациям. Фиолетовый способен нарушить покой и создать напряженную атмосферу. Об этом пишет РБК.

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Синий и голубой оттенки, связанные с водной стихией, ослабляют энергию дерева, поэтому не рекомендованы. Лишние яркие неоновые цвета противоречат природной палитре года и могут оттолкнуть удачу.

Не менее важен и выбор одежды. Астрологи настаивают на том, что недопустимо встречать Новый год в старых, грязных или поврежденных вещах. Даже один новый элемент образа способен привлечь успех.

Категорически запрещается использовать одежду из кожи змеи или питона, поскольку это может восприниматься как неуважение к символу года. Такой поступок, по убеждению астрологов, может привести к серьезным испытаниям и потерям в новом году.

Напомним, какие блюда должны быть на столе в новогоднюю ночь, чтобы целый год вас сопровождала удача.

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