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В четверг, 15 июня, мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид: какие последствия для планеты

Игорь Романько

15 июня мимо Земли пролетит астероид 2020 DB5

Согласно информации NASA, над Землей пролетит астероид опасных размеров, почти достигающих 500 метров. Согласно критериям NASA, он считается "потенциально опасным объектом".

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Астероид 2020 года DB5 пролетит мимо Земли в четверг, 15 июня. Его скорость будет составлять 34 272 километра в час, а длина астероида составит 488 метров.

Научный институт NASA заявляет, что хотя этот астероид считается "потенциально опасным", он не представляет угрозы столкновения с Землей.

Расстояние, на котором это небесное тело пролетит рядом с Землей, составит около 4,3 миллиона километров. Астероид 2020 DB5 является самым большим среди пяти астероидов, которые приблизятся к нашей планете в ближайшее время.

Напомним, ранее ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить нашу планету и когда это может произойти.

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