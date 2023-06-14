В четверг, 15 июня, мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид: какие последствия для планеты

Согласно информации NASA, над Землей пролетит астероид опасных размеров, почти достигающих 500 метров. Согласно критериям NASA, он считается "потенциально опасным объектом".

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Астероид 2020 года DB5 пролетит мимо Земли в четверг, 15 июня. Его скорость будет составлять 34 272 километра в час, а длина астероида составит 488 метров.

Научный институт NASA заявляет, что хотя этот астероид считается "потенциально опасным", он не представляет угрозы столкновения с Землей.

Расстояние, на котором это небесное тело пролетит рядом с Землей, составит около 4,3 миллиона километров. Астероид 2020 DB5 является самым большим среди пяти астероидов, которые приблизятся к нашей планете в ближайшее время.

Напомним, ранее ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить нашу планету и когда это может произойти.

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