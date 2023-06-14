У четверг, 15 червня, біля Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд: які наслідки для планети

Згідно з інформацією NASA, над Землею пролетить астероїд небезпечних розмірів, що майже досягають 500 метрів. Згідно з критеріями NASA, він вважається "потенційно небезпечним об'єктом".

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Астероїд 2020 DB5 пролетить повз Землю у четвер, 15 червня. Його швидкість становитиме 34 272 кілометри на годину, а довжина астероїда складатиме 488 метрів.

Науковий інститут NASA заявляє, що хоча цей астероїд вважається "потенційно небезпечним", він не становить загрози зіткнення з Землею.

Відстань, на якій це небесне тіло пролетить поруч із Землею, становитиме близько 4,3 мільйона кілометрів. Астероїд 2020 DB5 є найбільшим серед п'яти астероїдів, які наблизяться до нашої планети найближчим часом.

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Нагадаємо, раніше вчені відповіли, які астероїди можуть знищити нашу планету та коли це може відбутись.

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