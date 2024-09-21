Возле Чили заметили глубоководного макаронного монстра с кучей ножек-сосисок (фото, видео)

Ученые, исследуя морские глубины у побережья Чили, сделали невероятное открытие: на глубине около 665 метров они зафиксировали на камеру странное существо, прозванное в научных кругах "летающим спагетти-монстром". Это хищное колониальное существо, напоминающее пучок длинных, тонких щупалец с розовыми кончиками.

"Спагетти-монстр", на самом деле научно известный как Bathyphysa conifera, выглядит довольно причудливо. Его тело состоит из тысяч мелких организмов, работающих вместе как единый организм. Каждый из этих организмов выполняет свою функцию: одни отвечают за питание, другие – за размножение, пишет Live Science.

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Это удивительное существо обитает в глубоких водах Тихого океана, у подводных гор. Именно в таких местах, вдали от человеческих глаз, природа создает самые необычные формы жизни.

Bathyphysa conifera. Источник: Schmidt Ocean Institute Bathyphysa conifera. Источник: Schmidt Ocean Institute

Ученые продолжают исследование морских глубин и надеются найти еще много неизвестных науке существ.

Напомним, в Британии вылупился "особый малыш". Это птенец южного казуара, одной из самых нелетающих птиц и самых опасных птиц.

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