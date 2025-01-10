В Действии к штрафам автофиксации добавили фото и видео нарушения: подробности

Водители, нарушающие правила дорожного движения, теперь будут получать через "Действие" фото- и видеоматериалы с фиксацией их нарушения.

Ранее сообщение о штрафах содержало только текстовую информацию с указанием нарушения, времени и места его совершения. Теперь пользователи смогут просмотреть также изображения или видео, подтверждающие факт нарушения. Об этом сообщает МВД в соцсетях.

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Оплата штрафов доступна через реквизиты карты, а также с помощью ApplePay или GooglePay. Для проверки наличия штрафов можно воспользоваться веб-порталом МВД, порталом "Действие", "Кабинетом водителя", а также мобильными приложениями "Действие" и "Штрафы ПДД".

Напомним, в Украине изменились цены на "автогражданку".

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